Москва, 1 июля, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов к возобновлению конструктивного диалога с Россией, заявил председатель Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Слуцкий заявил, что несмотря на то, что Трамп является заложником внутриполитической ситуации в США, его высказывание о Крыме можно расценивать как благоприятный знак.

Слуцкий подчеркнул, что подобные заявления президент США уже делал ранее, однако за ними следовали «беспрецедентные антироссийские санкционные меры», что привело к ухудшению отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности признания Крыма частью Российской Федерации.