Лондон, 1 июля, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон провел переговоры с британскими членами Европейской исследовательской группы (ERG) евроскептиков, сообщает The Telegraph.

Gage Skidmore Джон Болтон

По словам издания, встреча Болтона со сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза прошла неделю назад, но известно стало об этом только сейчас. Издание отмечает, что, по словам Болтона, президент США Дональд Трамп приветствует выход Великобритании из ЕС и надеется на заключение нового торгового соглашения с Лондоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня 2018 королева Великобритании Елизавета II дала королевскую санкцию на выход Великобритании из Евросоюза.