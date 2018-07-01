Марракеш, Марокко, 1 июля, 2018, 04:16 — ИА Регнум. Полузащитник марокканской сборной и немецкого футбольного клуба «Шальке» Амин Арит попал в ДТП, унесшее жизнь одного человека. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Кирилл Венедиктов Ами́н Ари́т

Авария произошла в Марракеше. Автомобилем управлял 21-летний Арит, в салоне находился его несовершеннолетний брат. Итогом ДТП стала гибель 28-летнего пешехода.

Отмечается, что Арит не мог избежать столкновения — происшествие было квалифицировано как несчастный случай. Футболист даст показания в полиции 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Арит выходил на поле в матче первого тура группового этапа ЧМ Марокко — Иран. Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу иранской сборной.

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