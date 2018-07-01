Вашингтон, 1 июля, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп задушит иранскую «диктатуру аятоллы», заявил бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сообщает Reuters.

ЦБ Ирана 1000 иранских риалов обр. 1992. Лицевая сторона. Аятолла Хомейни

«У нас самая мощная экономика мира… И если вас от нее отрежут — вы потерпите крах», — заявил Джулиани.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, судя по протестам в Иране, экономическое давление на Исламскую Республику «принесло плоды».