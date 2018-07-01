Лондон, 1 июля, 2018, 03:32 — ИА Регнум. Наиболее опасным продуктом, увеличивающим риск развития рака желудка и кишечника, является красное переработанное мясо. Речь идет об изделиях с увеличенным сроком хранения и измененными вкусовыми качествами, сообщает британский журнал «Which?».

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Примеры такой продукции — бекон, ветчина, салями. В таком переработанном мясе содержится множество канцерогенов. При употреблении 50 г продукта риск возникновения рака кишечника может возрасти на 18%.

Также опасны для здоровья пестициды, пищевые добавки и искусственные подсластители. Ученые советуют включать в рацион продукты с высоким содержанием пищевых волокон, минералов и антиоксидантов. К ним относятся томаты, куркума, черника, гранат, брокколи, зеленый чай, жирная рыба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые обратили внимание, что показатели смертности у людей старше 105 лет выходят на своеобразное «плато». Они предположили, что предельного уровня жизни человека не существует.

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