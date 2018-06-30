Посольство РФ устыдило Times за статью о болельщиках
Лондон, 1 июля, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Посольство России в Великобритании иронично отреагировало на статью The Times о малом числе английских болельщиков на ЧМ-2018 в своем Twitter.
@RussianEmbassy
Вырезка из газеты о большом количестве английский болельщиков на ЧМ в Москве
В ответ дипломаты привели вырезку из англоязычной газеты, где сообщается о проданных 1500 билетах на матч Колумбия — Англия.
«Сюрприз: The Times жалуется на малое число болельщиков в Москве — после месяцев яростных попыток отговорить футбольных фанатов посещать Россию», — говорится в сообщении.
https://twitter.com/RussianEmbassy/status/1012995203127537664
Как сообщало ИА REGNUM, на матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором встретятся сборные Японии и Бельгии, продано около 40 тыс. билетов.