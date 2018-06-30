Тула, 30 июня, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Три автомобиля — «ВАЗ-2112», «Тойота» и «Мицубисси» — столкнулись в Чернском районе Тульской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в субботу, 30 июня, на 276-м км трассы М-2 «Крым».

"Произошло столкновение трех автотранспортных средств, — говорится в сообщении. — (…) Имеются пострадавшие».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии. Точное количество пострадавших пока не называется.

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