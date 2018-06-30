Пекин, 30 июня, 2018, 23:48 — ИА Регнум. В китайской столице прошел семинар по коллективной партийной учебе по вопросу партийно-политического строительства, участие в котором приняло политическое руководство партии и страны, в частности, члены Политбюро ЦК КПК во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином,сообщает 30 июня Синьхуа.

AcidBomber Дом народных собраний КНР

Выступив перед участниками семинара, китайский партийный государственный лидер обратил внимание присутствующих на том, что вопросы партийного строительства для КПК и КНР являются определяющими в решении задач, поставленных XIX съездом КПК. Руководящая роль партии, по его словам, является важнейшим условием продолжения реформ и гарантией успехов в строительстве социализма с китайской спецификой в новую эпоху и сообщества единой судьбы человечества.