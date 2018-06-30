В Китае не разделяют партийное и государственное строительство
Пекин, 30 июня, 2018, 23:48 — ИА Регнум. В китайской столице прошел семинар по коллективной партийной учебе по вопросу партийно-политического строительства, участие в котором приняло политическое руководство партии и страны, в частности, члены Политбюро ЦК КПК во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином,сообщает 30 июня Синьхуа.
Выступив перед участниками семинара, китайский партийный государственный лидер обратил внимание присутствующих на том, что вопросы партийного строительства для КПК и КНР являются определяющими в решении задач, поставленных XIX съездом КПК. Руководящая роль партии, по его словам, является важнейшим условием продолжения реформ и гарантией успехов в строительстве социализма с китайской спецификой в новую эпоху и сообщества единой судьбы человечества.