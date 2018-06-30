Луганск, 30 июня, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Ряд нарушений со стороны командования батальона вооруженных сил Украины (ВСУ), связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, выявлен сотрудниками СБУ в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп, АТО, Украина, ВСУ, война

По его словам, о фактах вывоза оружия в цинковых гробах из зоны «ООС» стало известно после проверки, проведенной в подразделениях 14-й бригады ВСУ.

«В батальоне была хорошо налажена схема торговли оружием и боеприпасами, — — рассказал подполковник. — Преступники в погонах смертельный товар отправляли… в цинковых ящиках, предназначенных для перевозки погибших военнослужащих».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 17 июня 2018 г. начальник пресс-службы вооруженных сил (ВС) ДНР Даниил Безсонов сообщил, что бойцы ВСУ устраивают для состоятельных иностранных граждан «коммерческую охоту на людей» в Донбассе.

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