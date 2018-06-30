Ростов-на-Дону, 30 июня, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Матч 1/8 финала ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону планируют посетить около 40 тыс. человек. Именно столько билетов продано на предстоящую игру между сборными Японии и Бельгии. Об этом сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 июня.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

Вместе с тем продажа билетов на «Ростов Арену» продолжится, так что у любителей футбола ещё есть время стать обладателем заветной «проходки».

Стоит отметить, что главный спортивный объект ЧМ-2018 в дни проведения мундиаля посетили более 170 тыс. болельщиков. Фан-зона FIFA на Театральной площади объединила более 280 тыс. человек.

Напомним, в Ростов-на-Дону уже прибыла команда из Японии. Ожидается, что бельгийские игроки прилетят спецрейсом 1 июля.

Кроме того, в течение ближайших двух дней Дон встретит основную часть болельщиков. Так, пять поездов доставят около 3 тыс. зрителей, аэропорт «Платов» примет около 100 авиарейсов с 13 тыс. любителей футбола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч на «Ростов Арене» состоится 2 июля. Главный судья встречи — сенегальский арбитр Маланг Дьедиу — даст стартовый свисток в 21:00. Помогать рефери будут Джибриль Камара и Эль-Хаджи Малик Самба. Резервным арбитром назначен гамбиец Бакари Папа Гассама.