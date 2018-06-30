Сингапур, 30 июня, 2018, 23:24 — ИА Регнум. В Пекине прошли переговоры вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна с вице-премьером правительства Сингапура Тео Чи Хином, сообщает 30 июня Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В ходе встречи было подчеркнуто, что с 2015 года, когда с визитом в Сингапуре побывал китайский лидер Си Цзиньпин, между двумя странами существуют отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства. Тесное взаимодействие, заимствование опыта друг друга, сопряжение стратегий развития позволяют им успешно продвигать взаимодействие в рамках инициативы «Одного пояса и одного пути».

Между Китаем и Сингапуром создана и успешно функционирует совместная комиссия по двустороннему сотрудничеству, а также ряд других механизмов, обеспечивающих постоянный рост товарооборота и политического взаимодействия в регионе.

Напомним, что Сингапур, на 90% населенный этническими китайцами южной народности хакка является важнейшим форпостом китайского влияния в Юго-Восточной Азии.