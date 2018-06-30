Нью-Йорк, США, 30 июня, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Отмечая Международный день парламентаризма, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за увеличение в мире количества законодателей-женщин, поскольку в парламентах преобладают мужчины, сообщает 30 июня Синьхуа.

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Праздник, который только зародился и впервые отмечается 30 июня 2018 года, приурочен к созданию еще в XIX веке, в 1889 году, Межпарламентского союза, являющегося глобальным объединением парламентов. Он призван подчеркнуть важность парламентаризма и парламентских систем, а также их ключевую роль в современных государствах.

«Сегодня мы отмечаем этот новый международный праздник, я выражаю поддержку депутатам парламентов по всему миру в их стремлении служить своему народу», — отметил Гутерриш в своем послании.