Ростов-на-Дону, 30 июня, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Ростовский аэропорт «Платов» сегодня, 30 июня, принял авиарейс с игроками и тренерским штабом сборной Японии. По традиции участников ЧМ-2018 гостеприимно встретили донские казаки.

Пресс-служба аэропорта «Платов» Сборная Японии прибыла на Дон

«Япония — самая титулованная сборная Азии, а в Чемпионатах мира участвует с 1998 года. Уверены, что в матче против Бельгии звезды японской команды — Кэйсукэ Хонда (к слову, знакомый нам по игре в ЦСКА) и Мая Ёсида — покажут своё мастерство», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

В ближайшие два дня в Ростове-на-Дону будут встречать футбольных фанатов. Так, пять поездов доставят около 3 тыс. болельщиков, около 100 авиарейсов — более 13 тыс. гостей мундиаля.

ИА REGNUM напоминает, матч 1/8 финала ЧМ-2018 состоится на «Ростов Арене» 2 июля в 21:00. Команда Японии сойдётся в футбольном поединке со сборной Бельгии. По последней информации, на предстоящую игру продано почти 40 тыс. билетов.