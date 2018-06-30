Москва, 30 июня, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в нападении на преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана, задержан в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По словам источника, сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого в отделение.

«В отношении него (подозреваемого) возбуждено уголовное дело», — отметил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Москве неизвестный совершил нападение на 28-летнего преподавателя МГТУ им. Баумана. ЧП произошло по адресу: ул. 2-я Бауманская, д. 5.

Преподаватель, получивший серьезные ранения, был экстренно госпитализирован в местную больницу. Нападавший скрылся.

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