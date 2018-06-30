Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2018, 23:07 — ИА Регнум. В Сочи, как сообщало ИА REGNUM, встретились сборные Уругвая и Португалии. Мы увидели не футбол даже, а театральную драму.

Fifa.com Матч Уругвай — Португалия

Счёт в первом тайме открыл Эдинсон Кавани после передачи Луиса Суареса. Но во втором тайме после углового Португалии счёт сравнял Пепе. Однако уже через пару минут Эдинсон Кавани вновь вывел Уругвай вперёд. Форвард «ПСЖ» замкнул головой пас Родриго Бентанкура.

Португалия пыталась сравнять счёт, атакуя, но скатывалась на примитивную игру на одного лишь Криштиану Роналду. Тот бил, но мяч то сваливался с ноги, то шёл мимо ворот. А в конце Криштиану заработал жёлтую карточку отчаяния.

В добавленное время Уругвай, симулируя, тянул время. У игроков «небесно-голубых» постоянно сводило ноги, а камеры показывали обречённое лицо Криштиану Роналду. Уругвай, победитель сборной России в группе А, выходит в четвертьфинал.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче сегодняшнего дня Франция обыграла Аргентину в Казани со счётом 4:3 и также вышла в четвертьфинал.

Какие выводы мы можем сделать из двух сегодняшних матчей? Да тот самый вывод, главный, который я озвучил в начале ЧМ-2018: один игрок не решает судьбу игры, если он не Йохан Круифф. У Аргентины был Лионель Месси, у Португалии — Криштиану Роналду, но это им не помогло. Выигрывает команда!

Завтра, напомню, сборная России встречается со сборной Испании. Болеем за наших!