Краснодар, 30 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. 30 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч 1/8 финала Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Уругвая и Португалии. Противостояние завершилось минимальной победой уругвайцев со счётом 2:1.

Fifa.com Матч Уругвай — Португалия

В дебюте матча таранный форварда «Пари-Сен Жермен» Эдинсон Кавани открыл счёт, замкнув передачу Суареса — 1:0. На 55-й минуте Пепе сравнял счёт — 1:1. Через 7 минут Кавани оформил дубль после ассиста Бентанкура — 2:1.

Статистика матча (Уругвай/Португалия)

Удары 5/13

Удары в створ 3/5

Владение 38%/62%

Фолы 11/12

Составы на матч:

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лаксальт, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Кавани, Суарес.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Соареш, Фонте, Геррейро, Мариу, Сильва, Карвалью, Сильва, Роналду, Гедеш.

Главный арбитр матча: Рамос Георгес.

Предупреждения: Роналду — 90+5.

Голы: Кавани 7 — 1:0, Пепе 55 — 1:1, Кавани 62 — 2:1.