Трамп выступил против упразднения иммиграционно-таможенной службы
Вашингтон, 30 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Жителям США будет страшно «выходить из дома» в случае упразднения имммиграционно-таможенной службы страны. Об этом в интервью телекомпании Fox News сообщил президент США Дональд Трамп, комментируя предложение представителей Демократической партии.
По словам главы государства, инициатива демократов может нанести удар по безопасности жителей страны в целом.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 27 июня президент США Дональд Трамп сообщил о намерении запросить у Конгресса США дополнительные финансовые средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой.
По его словам, дополнительные средства нужно выделить для скорейшего завершения проекта.
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