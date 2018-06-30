Вашингтон, 30 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Жителям США будет страшно «выходить из дома» в случае упразднения имммиграционно-таможенной службы страны. Об этом в интервью телекомпании Fox News сообщил президент США Дональд Трамп, комментируя предложение представителей Демократической партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам главы государства, инициатива демократов может нанести удар по безопасности жителей страны в целом.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 27 июня президент США Дональд Трамп сообщил о намерении запросить у Конгресса США дополнительные финансовые средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

По его словам, дополнительные средства нужно выделить для скорейшего завершения проекта.

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