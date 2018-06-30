Москва, 30 июня, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина совершил нападение на 28-летнего преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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ЧП произошло в пятницу, 29 июня, в российской столице.

«Злоумышленник, подкараулив 28-летнего учителя в туалете на четвертом этаже университета, напал на него», — передает вещатель.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в местную больницу, а злоумышленник скрылся с места преступления.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск преступника.

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