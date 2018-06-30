Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2018, 22:29 — ИА Регнум. В Сочи, как сообщало ИА REGNUM, встречаются сборные Уругвая и Португалии. Отличный матч мы смотрим. Счёт в первом тайме открыл Эдинсон Кавани после передачи Луиса Суареса. Но во втором тайме после углового Португалии счёт сравнял Пепе.

Fifa.com Матч Уругвай — Португалия

Однако уже через пару минут Эдинсон Кавани вновь вывел Уругвай вперёд. Форвард «ПСЖ» замкнул головой пас Родриго Бентанкура, на которого сделал скидку Луис Суарес. Что делали защитники Португалии? Вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче сегодняшнего дня Франция обыграла Аргентину в Казани со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал.