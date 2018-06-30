Луганск, 30 июня, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Поселок Донецкий, который расположен на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреляли со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

По его словам, ВСУ 30 июня «цинично в преддверии наступления «урожайного перемирия» открыли огонь по населенному пункту.

Подполковник добавил, что в результате обстрела загорелись строения, расположенные на улице Криничная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, вспыхнувшая после государственного переворота в Киеве, продолжается с 2014 года. В течение четырех лет ВСУ ведут обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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