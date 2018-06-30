Москва, 30 июня, 2018, 21:59 — ИА Регнум. В Москве в результате разгула стихии повалено 16 деревьев. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«С 15:00 мск сегодня (30 июня) по территории Москвы прошел грозовой фронт», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате непогоды были повреждены пять автомобилей, а также повалены 16 деревьев. Пострадавших среди людей нет.

Напомним, 30 июня министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей московского региона о грозе с дождём и градом, а также шквалистом ветре.

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