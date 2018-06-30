Кунгур, Пермский край, 30 июня, 2018, 21:49 — ИА Регнум. В пермском городе Кунгуре уволен сотрудник местного «Водоканала», который ввёл население в заблуждение относительно взимания платы за дождевую воду. Об этом журналистам сообщили в краевом правительстве.

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Ранее краевая инспекция госжилнадзора и служба по тарифам инициировали проверку «Водоканала».

Напомним, скандал возник после публикации в местной газете «Искра». Одна из жительниц города пожаловалась на то, что коммунальщики стали насчитывать населению плату за сточные воды, среди которых была названа и дождевая вода. Так ей объяснили в горводоканале. И за эту услугу с жильцов ежемесячно берут по семь рублей.

В краевом правительстве весьма удивились такому заявлению и заверили, что дождевая вода не входила и не входит в общедомовые нужды.