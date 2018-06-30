Дамаск, 30 июня, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Присутствие военных США в Сирии не имеет смысла, поэтому Вашингтону следует вывести свои силы из страны. Об этом сообщил сирийский парламентарий и секретарь Народного совета (парламента) Халед аль-Абуд в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Они (США) не извлекают из этого (присутствия военных в Сирии) никакой выгоды», — сказал аль-Абуд.

По его словам, присутствие военных США в Сирии ранее объяснялось «возможностью разделения страны», однако Дамаску удалось сохранить территориальную целостность государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней армия Сирии освободила от боевиков пять поселений и окружающие их деревни в провинции Дераа.

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