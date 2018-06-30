Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2018, 21:23 — ИА Регнум. В Сочи, как сообщало ИА REGNUM, встречаются сборные Уругвая и Португалии. Несмотря на осторожный футбол команд, счёт в матче уже открыт. Сработала ударная связка Уругвая Суарес — Кавани.

Fifa.com Матч Уругвай — Португалия

Разыграли они между собой этот классный эпизод. Эдинсон Кавани с левого фланга перевёл мяч на правый. Луис Суарес классно обработал его и, выдержав мхатовскую паузу, отпасовал партнёру. Набежавший Эдинсон Кавани головой отправил мяч в ворота Руя Патрисиу.