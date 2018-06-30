Кунгур, Пермский край, 30 июня, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В городе Кунгуре Пермского края вечером 30 июня торжественно открылся международный фестиваль «Небесная ярмарка». В нём участвуют 25 пилотов аэростатов из разных регионов России и из-за рубежа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nebeska.ru Воздушный шар

Участие в церемонии открытия на стадионе «Труд» принял губернатор Максим Решетников. Фестиваль он назвал примером того, как инициатива пермяков всего лишь за полтора десятка лет стала визитной карточкой всего Пермского края.

«Праздником, которого ждут в крае, праздником, без которого, наверное, лето в крае не наступает. И вы знаете, почему нам всем иногда нужна «Небесная ярмарка». Кому-то, чтобы подняться вверх и посмотреть, на какой прекрасной земле мы с вами живём, как она замечательна, а кому-то вместе со своими детьми, задрав голову в небо, посмотреть, как летают шары, какое небо голубое и какие у нас есть мечты. И вот это настроение мы можем получить именно в Кунгуре. И за этим мы сюда едем каждый год и приезжает всё больше и больше людей», — отметил губернатор.

Затем в исполнении группы «Фабрика» прозвучал гимн Пермского края. Фестиваль «Небесная ярмарка» торжественно открыт.

«У каждого, кто сегодня здесь присутствует: и у жителей города, и у гостей, у каждого можно спросить: важно ли это ему. Точно важно, потому что это даёт нам возможность вместе собраться, почувствовать, что мы единый край, мы одна страна, и собраться именно здесь, на древней кунгурской земле», — сказал Максим Решетников журналистам телеканала Кунгура.

.

Также он отметил, что это мероприятие — один из толчков для развития туризма в Пермском крае. В Кунгуре на дни проведения фестиваля нельзя даже квартиру снять, не то, что гостиничные номера:

«На прошлой неделе был в Москве. Мне случайные абсолютно люди говорили, что да, мы собираемся к вам, и не просто в Пермский край, а к вам, в Кунгур на «Небесную ярмарку».

По его словам, у этих людей пермские корни, но очень важно, что они именно сюда возвращаются, на это мероприятие в Пермский край. Это то, что поддерживает сотни ниточек с родной землёй.

Организаторы ранее заявляли, что ожидают на открытии порядка 50 тыс. человек. И, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на стадионе реально яблоку негде упасть. Впечатляет. После торжественной церемонии открытия ввысь взмыли порядка десяти тепловых аэростатов. На первом поднялся Максим Решетников.

«Необычно. Хочу посмотреть сверху Кунгур», — сказал глава региона.

Отметим, фестиваль «Небесная ярмарка» проводится в Кунгуре ежегодно с 2002 года. В этот раз он будет идти до 7 июля. В небо поднимутся 25 аэростатов из России и Японии. В программе: Кубок России по воздухоплавательному спорту, а также Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплине параплан. Участие в состязаниях примет и старейший пилот России Михаил Найдорф, которому в мае исполнилось 80 лет.