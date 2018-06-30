Вашингтон, 30 июня, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Сотни протестных маршей, участники которых выступают против иммиграционной политики главы Белого дома Дональда Трампа, проходят в США 30 июня. Об этом сообщает «Голос Америки».

Sam Протест против Трампа

По данным издания, по всей стране пройдет более 600 демонстраций, в которых примут участие сотни тысяч человек.

Напомним, ранее у Капитолия в Вашингтоне за несанкционированный митинг против миграционной политики администрации президента США были задержаны около 600 человек.

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