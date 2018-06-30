Кривой Рог, Украина, 30 июня, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Подготовку гей-парада в городе Кривой Рог прокомментировал депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 30 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Котяра. Порошенко. Украина и Евросоюз

«Надеюсь, суровые криворожские шахтеры наваляют этим соросовским шестеркам по самое не могу», — заявил политик.

Напомним, 25 июня в Кривом Роге состоялась пресс-конференция, на которой ЛГБТ-активисты рассказали о своих планах провести шествие извращенцев 22 июля 2018 года. По их словам «Кривой Рог-Прайд 2018» пройдет как обычное шествие, без провокационных нарядов.

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