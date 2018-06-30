Кишинёв, 30 июня, 2018, 20:50 — ИА Регнум. 30-летнего сына бывшего посла Молдавии в России Анатолия Цэрану убили в Кишиневе. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил руководитель Генерального Инспектората полиции Александр Пынзарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Несчастный случай, трагедия, смерть, убийство

Трагедия произошла в ночь на 30 июня в одной из квартир в доме по улице Василия Лупу.

По версии следствия, 32-летний хозяин квартиры в ходе ссоры убил 30-летнего гостя Цэрану. Пынзарь добавил, что стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемого.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.

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