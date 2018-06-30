Киев, 30 июня, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Страны НАТО должны оценить заслуги Украины в отстаивании безопасности «свободного мира». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко. Украина. Евросоюз

«Наша задача — обеспечить вхождение Украины в трансатлантическую систему безопасности», — написал Порошенко.

По его словам, на данный момент Украина делает для «региональной и мировой безопасности» больше, чем многие другие страны НАТО.

Порошенко добавил, что страны альянса должны должным образом оценить «наш вклад, наше самопожертвование».

Как передавало ИА REGNUM, 29 июня 2018 г. глава Украины Петр Порошенко приветствовал решение Брюсселя продлить санкции в отношении РФ.

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