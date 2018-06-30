Варшава, 30 июня, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Статьи закона об отрицании преступлений украинских националистов будут рассмотрены конституционным трибуналом Польши, заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерски 30 июня, сообщил польский телеканал TVN24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора. Украина. Польша

Президент Польши Анджей Дуда считает, что суд должен дать оценку закону, в котором фигурирует неопределенное понятие «украинских националистов», поскольку за отрицание их преступлений законом предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Анджей Дуда подписал законопроект, отменяющий уголовную ответственность за обвинение поляков в соучастии нацистским преступлениям во время Второй Мировой войны.

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