Симферополь, 30 июня, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Число туристов с Украины резко возросло в Крыму. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, на пограничных пунктах Крыма, который входит в пик высокого летнего сезона, наблюдаются многочасовые очереди со стороны Украины.

«С каждым днем увеличивается количество туристов, приезжающих в Крым, в том числе из Украины…, — сказал Черняк. — Крымские курорты становятся все более востребованными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Читайте также: Кравчук придумал, как вернуть Крым обратно Украине