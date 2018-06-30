Красноярск, 30 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае легкомоторный самолет «Аэропракт» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова в интервью РИА Новости.

Донор ВПП

ЧП произошло в субботу, 30 июня, на аэродроме «Долгий мост». По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек (командир воздушного судна).

«Борт «Аэропракт» эксплуатанта «Аэропром» при заходе на посадку выкатился за пределы ВПП», — сказала источник.

По факту ЧП с воздушным судном, которое выполняло лесоавиаработы, проводится проверка.

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