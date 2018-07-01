Москва, 1 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит придавать какого-то особого значения, несмотря на то, что уже слышатся даже сравнения этого саммита с исторической встречей Горбачева и Рейгана в 1986-м, ставшей прологом к разрушению СССР. Чего действительно можно ждать от этой встречи, обсуждает в интервью с корреспондентом ИА REGNUM Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

И Америка, и Россия уже не те, что были в середине 80-х, да и сам Трамп в меньшей степени по сравнению с предшественниками наделен полномочиями на переговоры и принятие решений. Трамп отлично умеет создавать вокруг себя информационный шум, но не свободен в своих поступках.

«В отличие от Трампа, российский президент — намного более самостоятельная фигура в своих делах и решениях. Его стиль работы предполагает отдавание предпочтения худому миру, нежели доброй войне. Он даже с украинским Порошенко, который его поливает грязью, ведет телефонные переговоры и даже, чего нельзя исключать, может его спрятать в России, как в свое время Януковича, спасавшегося от разъяренного украинского народа», — считает Пашин.

Россия проявляет ответственную позицию, не сжигая мосты и идя на любые переговоры, и грядущая встреча принесет для нее ряд плюсов. Это и демонстрация возросшего авторитета России и Путина в международных делах, и высокая договороспособность Кремля, и способность в одиночку противостоять США, действуя исключительно в своих национальных интересах.

«Интерес американской стороны состоит в том, чтобы удерживать в своих руках стратегическую инициативу в глобальном противоборстве, во что бы то ни стало обеспечивать достижение поставленных целей по доминированию в мире, в своих интересах подрывать стабильность в самых различных регионах Земли — и прежде всего в Евразии», — говорит эксперт.

Как футбольная тема становится фоном для международной политики (или как она из фона превращается в самостоятельный фактор), читайте в интервью: Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: надо держать порох сухим

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