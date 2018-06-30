Запорожье, Украина, 30 июня, 2018, 19:44 — ИА Регнум. На Украине экстренно госпитализирован народный депутат от партии «Воля народа» Александр Пономарев. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Кардиограмма

Инцидент произошел в субботу, 30 июня, в Запорожье.

По информации телеканала, у депутата, госпитализированного в срочном порядке из Бердянска в областную больницу, случился сердечный приступ.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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