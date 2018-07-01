Киев, 1 июля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Судя по словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, в оборонной сфере этой страны более нет предприятий, которые государство не намерено отдавать на приватизацию. Что именно сказал Турчинов и каковы другие новости украинской экономики, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Хочу проинформировать, что мы проводим активную работу и с кабинетом министров, и с Верховной радой, в частности, с профильными комитетами по снятию любых ограничений по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, внесения иностранных инвестиций в эти предприятия», — сообщил Турчинов, не углубляясь в детали.

Тем временем фонд госимущества объявил первые 6 конкурсов, на которых будут выбраны советники для подготовки к приватизации крупных предприятий, включая Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК занимается производством титанового сырья). Это возвращает к вопросу о стратегических сферах промышленности: компания создалась три года назад, в т. ч. путём реприватизации активов, находившихся в тот момент в частной собственности, теперь компанию продают, а что будет с ней через несколько лет? Если кто-то захочет снова ее отобрать, это будет сделать уже сложнее.

Ожидается, что «малая» приватизация принесёт Украине 2 млрд грн., причем торги будут объявлены уже очень скоро, а, по словам и.о. министра финансов Оксаны Макаровой, новый закон позволит приватизации этого года пройти на должном уровне, не случайно же инвесторы, как она говорит, проявляют очень большой интерес. Правда, Макарова делает оговорку —выполнить план по приватизации в этом году снова не удастся.

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