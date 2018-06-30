Тбилиси, 30 июня, 2018, 19:28 — ИА Регнум. На границе между Грузией и Россией (Верхний Ларс) 30 июня скопились сотни трейлеров, которым полиция возможности продолжения движения не дает, сообщает телекомпания «Рустави-2».

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В беседе с журналистами телекомпании водители автомобилей заявляют, что причины введения ограничений и остановки им никто не объясняет. Они также заявляют, что везут в Россию в основном сельскохозяйственную продукцию, которая в условиях сильной жары может испортиться.

«Мы приехали сюда утром, и здесь уже была длинная очередь. Нам никто ничего не говорит, даже полиция, а у нас заканчивается горючее, и если до утра нас не пропустят, то продукты, которые мы везем, испортятся», — передает телекомпания слова одного из водителей.

С департаментом автомобильных дорог в выходной день связаться нам не удалось. Информация, выложенная на официальном сайте департамента, гласит, что 29 июня с 9:00 до 19:00 по местному времени движение прицепного и полуприцепного транспорта на участке Млета-Сетуреби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс было запрещено. Причиной назывались работы по восстановлению деформированного асфальто-бетонного покрытия на этом участке. О проведении аналогичных работ 30 июня департамент не сообщал.