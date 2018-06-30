Казань, 30 июня, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Матч в Казани, где, как сообщало ИА REGNUM, встречались сборные Франции и Аргентины, выдался не просто на славу, а на совершеннейшее загляденье! Шутка ли, мы увидели сразу семь голов. Мы увидели интригу. И главное — мы увидели классный футбол.

Fifa.com Матч Франция — Аргентина

Перед матчем я написал о подопечных Дидье Дешама — «французская машина». Да, мы знаем, что есть машина немецкая, но она сломалась на ЧМ-2018. А вот французы уверенно — и, главное, экономно — прошли отборочную группу, чтобы встретиться с Аргентиной. Та, наоборот, как сообщало ИА REGNUM, прошла в 1/8 финала с величайшими проблемами: всё решил гол Маркоса Рохо в ворота нигерийцев на последних минутах последнего матча в группе.

После такого аргентинцы не могли не вдохновиться. Именно их задор, а также Лионель Месси стали козырями в игре сборной с родины Диего Марадоны с французами. Те забивали — аргентинцы отыгрывались. На перерыв команды ушли при счёте 1:1. Отличились Антуан Гризманн, с пенальти, и Анхель Ди Мария.

А вот в тайме втором мы увидели феерический футбол. Сначала аргентинцы порадовали Марадону и удивили всех болельщиков мира. Отличился защитник Габриэль Меркадо. Он подставил ногу после удара Месси. Это уже интереснее! Но французская машина начала свой навал.

Сперва Бенжамен Павар сравнял счёт. Его удар напомнил тот, что сделал Начо в матче с португальцами: хлёсткий выстрел с ходу, не опуская мяча на землю. А после солировал уже «золотой мальчик» Килианн Мбаппе (неслучайно, термин «золотая молодёжь родился во Франции). Сначала он пробил неуверенного Франко Армани, уйдя от тяжеловесного Федерико Фасио. После чего французы разыграли вертикальную комбинацию, точно в игре FIFA на самом лёгком уровне. Вратарь Уго Льорис начал её, а завершал Мбаппе — всего шесть передач и красивейший гол. Под занавес матча Серхио Агуэрро отквитал один мяч, но Аргентине, будем объективно, уже надо было домой. Слишком неуверенно она смотрелась на ЧМ-2018. Слабые защитники, провальная игра вратарей — на одном Месси далеко не уедешь. А вот французская машина разогналась на полную.

Сегодня, как сообщало ИА REGNUM, в 21:00 в Сочи встретятся сборные Уругвая и Португалии. На одного Криштиану Роналду есть сразу два уругвайца — Луис Суарес и Эдинсон Кавани.