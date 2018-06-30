Краснодар, 30 июня, 2018, 19:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае столкнулись легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в субботу, 30 июня, на автодороге «Адлер — Красная Поляна». По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека (гражданин России и гражданин Индии), еще один пострадал.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки, который в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения.

В настоящее время сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции выясняю подробности данного происшествия.

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