Прага, 30 июня, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО начнут создавать в Чехии. Об этом сообщает русская служба «Радио Прага».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По последним данным, строительство объекта по обработке снимков, полученных при спутниковой и аэросъемке, начнется 1 июля 2018 г.

«Полученные данные будут использоваться НАТО, чешской Военной разведкой, а также службой спасения», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля пресс-секретарь чешской военной разведки Алжбета Ритгофова сообщила, что центр спутникового наблюдения и разведки НАТО будет организован в Чехии к лету 2018 года.

По ее словам, этот центр начнет выполнять разведывательные задачи в тестовом режиме с июля 2018 года.

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