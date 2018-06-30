Кострома, 30 июня, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Кострома всерьез борется за то, чтобы называться российской столицей сыра. Сегодня, 30 июня, в городе прошел первый в истории города «Фестиваль сыра», передает корреспондент ИА REGNUM

ИА REGNUM «Фестиваль сыра» в Костроме

В центре города развернулась активная торговля — вниманию покупателей был широкий ассортимент сыра и молочных изделий представили как производители со всей области, так и сыровары из соседних областей. Неподалеку продавались сувенирные изделия.

ИА REGNUM «Фестиваль сыра» в Костроме

В рамках «Фестиваля сыра» прошла серия развлекательных мероприятий: концерт, шествие ростовых кукол «Костромская коровушка», мастер-классы по изготовлению сыра, а также «сырные покатушки» — соревнования чей «сырный круг» прокатится дальше.

ИА REGNUM «Сырные покатушки» в Костроме

ИА REGNUM «Фестиваль сыра» в Костроме

В центре внимания оказались ростовые коровы от туристического комплекса «ВокзалЪ «Кострома Сырная», представители которого приехали на фестиваль из деревни Будихино.

ИА REGNUM Фигура коровы на набережной Волги

Шеф-повар ресторана «Молочная гора», входящего в туристический комплекс, угощал костромичей и гостей города авторским сырным супом, приготовленном в 100-литровом медном чане. Также можно было попробовать жареный сыр с вареньем и сырные крекеры.

Фото на фоне коров

Мероприятие вызвало большой интерес среди горожан и туристов — за сыром выстроились очереди. Хорошую выручку получили и продавцы воды и мороженного — в Костроме стоят на редкость жаркие дни.

Справка ИА REGNUM: Первая сыроварня, принадлежавшая купцу Владимиру Бландову, в Костромской области появилась в 1878 году. На ней была разработана рецептура известного по всей России «Костромского сыра», имеющего «выраженный сырный вкус с легкой кислинкой».

В последние годы костромские власти, пытаясь привлечь туристов в область пытаются продвигать бренд «Кострома — сырная столица России».

Чиновники подчеркивают, что за последние годы Костромская область восстанавливает производство сыра. В рамках импортозамещения выпускается пармезан, рикотта и моцарелла.

«Вохомский сырзавод установил новую формовочную линию для производства сыра. Она позволит увеличить производство продукции на 30%. На Мантуровском сырзаводе … реализован проект по реконструкции производственных объектов, а также приобретению оборудования для производства и хранения сыра. Серьезное обновление произошло на Воскресенском сырзаводе в Буйском районе. Новую сыроварню сейчас строят в Макарьевском районе», — отмечают в пресс-службе губернатора.