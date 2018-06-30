Казань, 30 июня, 2018, 18:53 — ИА Регнум. 30 июня на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Франции и Аргентины. Противостояние завершилось уверенной победой французов со счётом 4:3.

Fifa.com Матч Франция — Аргентина

В дебюте матча лидер «Атлетико» Антуан Гризманн вывел французов вперёд, реализовав пенальти 1:0. В конце тайма Анхель Ди Мария сравнял счёт пушечным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:1. На 48-й минуте Габриэль Меркадо впервые вывел сборную Аргентины вперёд, замкнув передачу Лионеля Месси — 1:2. Через 9 минут Бенжамен Павар вновь сделал счёт равным — 2:2. На 64-й и 68-й минутах молодой талант «Пари-Сен Жермен» Киллиан Мбаппе оформил дубль и лишил Аргентину шансов на выход в ¼ финала ЧМ — 4:2. На 90+2-й минуте «гол престижа» забил Серхио Агуэро — 4:3.

Статистика матча (Франция/Аргентина)

Удары 8/6

Удары в створ 4/5

Владение 41%/59%

Фолы 19/13

Составы на матч:

Франция: Льорису, Павар, Умтити, Варан, Эрнандес, Погба, Матуиди, Канте, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Аргентина: Армани, Меркадо, Рохо, Тальяфико, Отаменди, Банега, Ди Мария, Маскерано, Перес, Павон, Месси.

Главный арбитр матча: Алиреза Фагани.

Предупреждения: Рохо — 11, Тальяфико — 19, Маскерано — 43, Банега — 50, Матуиди — 72, Павар — 73, Отаменди — 90+4, Жиру — 90+4.

Голы: Гризманн (пен) 13 — 1:0, Ди Мария 41 — 1:1, Меркадо 48 — 1:2, Павар 57 — 2:2, Мбаппе 64 — 3:2, Мбаппе 68 — 4:2, Агуэро 90+2 — 4:3.