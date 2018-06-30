Багдад, 30 июня, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака взяли границу с Сирией под полный контроль. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сказал командующий пограничными войсками Ирака генерал Хамид аль-Хусейни.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска Ирака

«Пограничные войска Ирака взяли под контроль всю границу с Сирией общей протяженностью 600 км», — сказал он.

Напомним, большую часть границы Ирака с Сирией в 2014—2016 годах контролировали члены террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, ранее военные Ирака нанесли авиаудар по собранию глав ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В результате воздушной атаки были убиты 45 боевиков.

Читайте также: Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака

А также: Коалиция США признала вину за гибель мирных жителей на Ближнем Востоке