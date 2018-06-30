Казань, 30 июня, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Французская машина — да, я первым ввёл в футбольный обиход данный термин. Четвёртый мяч забивают французы в ворота Аргентины. Кто там говорил, что они смотрятся неубедительно на этом ЧМ? Нет, просто в играх в группе они экономили силы. А вот с Аргентиной сыграли в полную силу.

Fifa.com Матч Франция — Аргентина

Уже через несколько минут после гола Килианна Мбаппе французы отличились в четвёртый раз. Их атака выглядела, точно в компьютерной игре FIFA, причём, на самом лёгком уровне. Идеальная вертикальная комбинация, начатая вратарём Уго Льорисом. В пять касаний французы вывели на удар Килианна Мбаппе — и тот был точен.