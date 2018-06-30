Мапуту, 30 июня, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Первая научная экспедиция, в составе которой были ученые Бразилии, Великобритании, Мозамбика, Свазиленда и ЮАР, завершила свою работу по обследованию тропического леса в центре Мозамбика, сообщает 30 июня британская газета The Guardian.

Nasa.gov Гора Мабу на космоснимке

Нетронутый тропический лес, похожий на «затерянный мир» Конан Дойля, был обнаружен на вершине горы Лико британским исследователем Джулианом Бейлиссом в 2012 году с помощью приложения Google Earth. Пять лет спустя Бейлису удалось собрать научную экспедицию, состоящую из биологов и альпинистов. В команду были включены ученые из нескольких стран, в организации экспедиции принимали участие 13 университетов, исследовательских институтов и музеев.

Гора Лико представляет собой базальтовый выступ, вздымающийся на высоту 700 метров над окружающей его саванной. На вершине горы и находился тропический лес. Ввиду труднодоступности леса, о нем ничего не знали даже жители близлежащих деревень. Бейлис считает, что лес на горе Лико является одним из самых древних лесов на Земле, сохранившихся до наших дней в первозданном виде. Результаты исследования леса будут обрабатываться в течение нескольких месяцев. Но уже сейчас подтверждено обнаружение неизвестного ранее науке вида бабочек.

Напомним, что доктор Джулиан Бейлис прославился ранее открытием с помощью приложения Google Earth уникальной природной зоны — тропического леса на горе Мабу в Мозамбике. В 2008 году туда была отправлена экспедиция, результаты которой изучаются до сих пор. Там были обнаружены сотни неизвестных ранее науке видов: растений, насекомых, птиц, змей.