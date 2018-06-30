Научная экпедиция завершила обследование «затерянного мира» в Мозамбике
Мапуту, 30 июня, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Первая научная экспедиция, в составе которой были ученые Бразилии, Великобритании, Мозамбика, Свазиленда и ЮАР, завершила свою работу по обследованию тропического леса в центре Мозамбика, сообщает 30 июня британская газета The Guardian.
Нетронутый тропический лес, похожий на «затерянный мир» Конан Дойля, был обнаружен на вершине горы Лико британским исследователем Джулианом Бейлиссом в 2012 году с помощью приложения Google Earth. Пять лет спустя Бейлису удалось собрать научную экспедицию, состоящую из биологов и альпинистов. В команду были включены ученые из нескольких стран, в организации экспедиции принимали участие 13 университетов, исследовательских институтов и музеев.
Гора Лико представляет собой базальтовый выступ, вздымающийся на высоту 700 метров над окружающей его саванной. На вершине горы и находился тропический лес. Ввиду труднодоступности леса, о нем ничего не знали даже жители близлежащих деревень. Бейлис считает, что лес на горе Лико является одним из самых древних лесов на Земле, сохранившихся до наших дней в первозданном виде. Результаты исследования леса будут обрабатываться в течение нескольких месяцев. Но уже сейчас подтверждено обнаружение неизвестного ранее науке вида бабочек.
Напомним, что доктор Джулиан Бейлис прославился ранее открытием с помощью приложения Google Earth уникальной природной зоны — тропического леса на горе Мабу в Мозамбике. В 2008 году туда была отправлена экспедиция, результаты которой изучаются до сих пор. Там были обнаружены сотни неизвестных ранее науке видов: растений, насекомых, птиц, змей.