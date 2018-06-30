Казань, 30 июня, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Франция забивает — Аргентина догоняет. Вот по какому сценарию проходит матч в Казани. 2:2 был счёт, когда за дело вновь взялся Килианн Мбаппе, «золотой мальчик».

Fifa.com Матч Франция — Аргентина

Разобравшись в штрафной, он пробил аргентинского вратаря Франко Армани. Хорош Мбаппе? Но как плохи вратарь и защита Аргентины. Федерико Фасио не успел за Мбаппе, а Франко Армани пропустил, в общем-то, берущийся мяч, проскочивший под его рукой.

Франция на этом чемпионате мира выглядит Германией в лучшие её годы. Напор и полная уверенность в своей победе. Видимо, мы видим рождение новой футбольной машины — французской.