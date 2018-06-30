Киев, 30 июня, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Противокорабельную крылатую ракету (ПКР), способную поражать цели на расстоянии 280−300 км, создают на Украине. Об этом заявил эксперт, глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью «Апострофу».

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По его словам, новая ракета, которая «очень беспокоит российскую сторону», может появиться уже в 2019 г.

«Это (ПКР) мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны», — сказал Бадрак.

Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что властям Украины следует заняться экономическим положением страны и отказаться от угроз в адрес России.

По словам народного избранника, Москва начнет «считаться с интересами Киева», если Украине удастся в ближайшее время достичь «экономической мощи».

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