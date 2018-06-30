«Барселона» нацелилась на голландского таланта
Амстердам, 30 июня, 2018, 18:19 — ИА Регнум. «Барселона» сделала предложение «Аяксу» в €50 млн по выкупу контракта 21-летнего атакующего полузащитника Френки Де Йонга. Каталонский клуб видет в игроке потенцильную замену Андресу Иньесте, который покинул клуб этим летом. Также ранее сообщалось, что «Барселона» намерена приобрести одноклубника Френки Матейса Де Лигта, который является лучшим защитником Эредивизи 2017/18.
В прошедшем сезоне голландец принял участие в 22-х матчах Эредивизи и отметился 7-ю ассистами. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 4 раза, в которых забил 1 гол.
По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €5 млн.
Данные игрока:
Рост: 180 см
Вес: 72 кг
Город рождения: Аркель.
Дата рождения: 12 мая 1997 года (21 год)
Сильные стороны: дриблинг и техника, короткие и дальние передачи, видение поля, скоростные данные.
Слабые стороны: выносливость, завершение атак, физические и природные данные, неопытность.