* запрещённая в России организация

Кабул, 30 июня, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана нанесли удар в районе провинции Бадгис, в результате которого погибли не менее 12 боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«По меньшей мере 12 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и 18 получили ранения в провинции Бадгис в результате авиаудара ВВС Афганистана», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня 2018 г. президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что срок перемирия с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) истек и военные действия против боевиков возобновлены.

7 июня власти Афганистана объявили о перемирии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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