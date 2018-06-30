Амстердам, 30 июня, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили планирует вернуться в Грузию осенью 2018 г. Об этом он сам заявил в интервью RTVi.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я вернусь (в Грузию), я думаю, к президентским выборам этой осенью», — сказал Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили депортировали с Украины в Польшу, откуда он смог прорваться на Украину осенью 2017 г. Почти пол года политик, планировавший свергнуть президента страны Петра Порошенко, пытался организовать в Киеве уличный протест.

Из Польши лидер «Движения новых сил» поехал к своей семье в Нидерланды.

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