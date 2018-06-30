Мина может пополнить состав «Ливерпуля»
Барселона, Испания, 30 июня, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп всерьёз заинтересован в приобретении защитника сборной Колумбии и «Барселоны» Йерри Мина. Немецкий коач будет просматривать игрока в остальных матчах Чемпионата Мира 2018. Речь идёт об одногодичной аренде 23-летнего игрока.
По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €9 млн. «Барселона» не собирается продавать защитника по крайней мере до конца следующего сезона.
В прошедшем сезоне колумбиец принял участие в 5-ти матча Испанской Премьер-лиги, в которых отличился одной голевой передачей. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 2 раза.
Данные игрока:
Рост: 193 см
Вес: 75 кг
Город рождения: Гуачене
Дата рождения: 23 сентября 1994 года (23 года)
Сильные стороны: верховные единоборства, высота прыжка, игра головой, сила, физические и природные данные, голевое чутье.
Слабые стороны: неопытность.